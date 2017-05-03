«Вакифбанк» продлил контракт с лучшей диагональной «Финала четырёх» ЛЧ

Турецкий «Вакифбанк» объявил о продлении контракта с голландской волейболисткой Лоннике Слётьес, сообщает официальный сайт клуба из Стамбула. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 26-летняя волейболистка сборной Нидерландов была признана лучшей диагональной «Финала четырёх» женской Лиги чемпионов, в котором «Вакифбанк» одержал победу.

Слётьес перешла в турецкую команду в 2015 году из немецкого «Шверина» и за это время стала в её составе чемпионкой Турции и победительницей Лиги чемпионов.