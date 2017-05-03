Главный тренер казанского «Динамо» Гилязутдинов продолжит работу в клубе

Главный тренер женского казанского волейбольного клуба «Динамо» Ришат Гилязутдинов продлит контракт и продолжит работать с командой Суперлиги в следующем сезоне. Наставник возглавляет казанский клуб с 2009 года.

«Гилязутдинов будет работать в следующем сезоне, мы абсолютно не сомневались, продлевать ли с ним контракт», — приводит ТАСС слова директора клуба Сергея Чернышова.

Волейболистки казанского «Динамо» заняли второе место в чемпионате России сезона-2016/17, уступив в финальной серии «Динамо» из Москвы со счётом 1:3. Также команда завоевала Кубок Европейской конфедерации волейбола.