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Главный тренер казанского «Динамо» Гилязутдинов продолжит работу в клубе

3 мая 2017, среда. 18:27. Волейбол

Главный тренер женского казанского волейбольного клуба «Динамо» Ришат Гилязутдинов продлит контракт и продолжит работать с командой Суперлиги в следующем сезоне. Наставник возглавляет казанский клуб с 2009 года.

«Гилязутдинов будет работать в следующем сезоне, мы абсолютно не сомневались, продлевать ли с ним контракт», — приводит ТАСС слова директора клуба Сергея Чернышова.

Волейболистки казанского «Динамо» заняли второе место в чемпионате России сезона-2016/17, уступив в финальной серии «Динамо» из Москвы со счётом 1:3. Также команда завоевала Кубок Европейской конфедерации волейбола.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ЖВК Динамо Казань
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