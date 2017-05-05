Ярёменко: в сезоне-2017/18 плей-офф в мужском ЧР начнётся с 1/4 финала

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко заявил, что в следующем сезоне мужской чемпионат России по волейболу пройдёт в полном формате, включая серию плей-офф, начиная с четвертьфинала. В сезоне-2016/17 победитель мужской суперлиги будет определён по итогам «Финала шести», который пройдёт 6-11 мая в Москве.

«Мы уже проводили „Финал шести“ в 2014 году, он прошёл хорошо. В этом году у нас были перерывы в чемпионате, поэтому такие сжатые сроки. Это был постолимпийский сезон, свои сложности. Предвижу, что будут сложности и в предолимпийском сезоне с календарём чемпионата России. Но следующий сезон позволяет нам провести чемпионат России в полном формате с двумя кругами и полноценным плей-офф, начиная с 1/4 финала», — приводит слова Ярёменко «Р-Спорт».