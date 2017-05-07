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Источник: Лазаренко продолжит карьеру в «Волеро»

7 мая 2017, воскресенье. 10:59. Волейбол

Швейцарский «Волеро» полностью заменит линию центральных блокирующих перед стартом следующего сезона, сообщает World of Volley. По данным источника, американка Фолук Акинрадево продолжит карьеру в Японии, а россиянка Екатерина Орлова вернётся в российскую Суперлигу.

На их место клуб из Цюриха пригласил 19-летнюю россиянку Ангелину Лазаренко из подмосковного «Заречья-Одинцово», а также 22-летнюю американку Инки Айянаку, победившую в студенческом чемпионате NCAA в составе команды университета Стэнфорда.

Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
7 мая 2017, воскресенье
10:59 Источник: Лазаренко продолжит карьеру в «Волеро»
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