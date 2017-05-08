Плачи: у «Динамо-Москва» великолепный подбор игроков высокого класса

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Камилло Плачи поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в «Финале шести» российской Суперлиги. Встреча состоится в Москве 8 мая.

«Динамо» — очень хорошо укомплектованная команда, с великолепным подбором игроков высокого класса. В матче с «Белгородом» они играли не с основными связующим и диагональным Сергеем Гранкиным и Константином Бакуном, а вторыми – Сергеем Антипкиным и Павлом Кругловым. И провели матч прекрасно, выиграли очень уверенно — 3:0. Это значит, что состав у них ровный и надёжный. «Динамо» закончило регулярный чемпионат на втором месте, сразу за казанским «Зенитом». Это говорит только о том, что нас ждёт очень непростой матч с очень серьёзным противником", — цитирует Плачи официальный сайт «ФАКЕЛА».