Известны полуфинальные пары «Финала шести» ЧР по волейболу

Определились полуфинальные пары «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Занявший первое место в группе А казанский «Зенит» сыграет со второй командой группы Б белгородским «Белогорьем». Матч начнётся 10 мая в 16:30 мск. Вторая команда группы А «Локомотив» сыграет с хозяином финального турнира – московским «Динамо». Эта встреча начнётся в 19:00 мск.

Ранее, в 14:00 мск, «Газпром-Югра» из Сургута и «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя определят обладателя путёвки на Кубок Вызова, которую получит команда, занявшая пятое место.