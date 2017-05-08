Бутько: надо перевести дух и настраиваться на полуфинал

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько подвёл итоги группового этапа «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Довольны, что победили сегодня. Хотя мы далеки сейчас от нашего идеального состояния. Нам не хватало какого-то стимула. Думаю, он появится в полуфинале, там будет совсем другая игра. Предстоящий выходной день очень важен для нас, потому что шесть матчей за десять дней – тяжёлое расписание для нас. Все матчи без права на ошибку. Накопилась психологическая усталость. Надо перевести дух и настраиваться на полуфинал», – приводит слова Бутько «Спорт Бизнес Online».