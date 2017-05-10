Смоляр пополнит состав новосибирского «Локомотива»

Блокирующий Артём Смоляр, последние три сезона защищавший цвета белгородского «Белогорья», по окончании сезона перейдёт в новосибирский «Локомотив», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ранее 32-летний волейболист выступал за «Металлоинвест» (2008/09), «Югру-Самотлор» (2010/11), «Локомотив-Изумруд» (2011/12), «Газпром-Югру» (2012-2014).

В составе сборной России Смоляр провёл 14 матчей в Мировой лиге.

10 мая «Белогорье» в полуфинале российской Суперлиги сыграет с казанским «Зенитом», а «Локомотив» — с московским «Динамо».