«Зенит» разгромил «Белогорье» в полуфинале «Финала шести» мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» в полуфинале «Финала шести» мужского чемпионата России в Москве уверенно победил «Белогорье» со счётом 3:0. Подопечные Владимира Алекно ни в одном из сетов не позволили оппонентам набрать более 18 очков.

За титул «Зенит» поспорит либо с московским «Динамо», либо с новосибирским «Локомотивом». Финал и матч за третье место пройдут в четверг, 11 мая.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Финал шести». Москва. Полуфинал

«Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) - 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).