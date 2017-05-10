Алекно: рад, что «Зенит» вышел в финал, но танец хорош концовкой

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями от победы своей команды над «Белогорьем» со счётом 3:0 в полуфинале «Финала шести» мужского чемпионата России.

«В таких матчах моя задача – не мешать игрокам и стараться скрыть своё волнение. Они не переживают – уверены в себе. Я больше за них переживаю. Состав «Белогорья» сюрпризом для нас не стал. Рад, что выиграли и вышли в финал. Такая и была задача. Но танец хорош концовкой», — приводит слова Алекно «Спорт бизнес Online».