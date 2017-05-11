Официальный канал «Зенита» представил обзор матча с «Белогорьем» в ЧР

Казанский «Зенит» в полуфинальном матче «Финала шести» российской Суперлиги в трёх партиях обыграл белгородское «Белогорье» со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).

Видеообзор прошедшего матча доступен в официальном аккаунте казанского «Зенита» в YouTube.

Подопечные Владимира Алекно в финале сразятся с волейболистами московского «Динамо», которые в полуфинале взяли верх над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23). Финал и матч за третье место в Суперлиге состоятся в Москве сегодня, 11 мая.