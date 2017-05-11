Маркин: мне непонятно, что сегодня было с Новосибирском

Доигровщик московского «Динамо» Александр Маркин прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» в полуфинале «Финала шести» мужской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

«Мне непонятно, что сегодня было с Новосибирском. До этого они просто отлично сыграли с казанским „Зенитом“. Против нас третья игра в сезоне — и третий раз „Локомотив“ играет однообразно. У нас же получалось сегодня всё, и подача летела. Единственное — немного „хромал“ приём и съём. А так во всех элементах мы сыграли достаточно неплохо», — цитирует Маркина «Р-Спорт».