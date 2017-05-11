Двукратный призёр Олимпийских игр Мурило сдал положительный допинг-тест

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, семикратный победитель Мировой лиги в составе сборной Бразилии Мурило сдал положительный допинг-тест, сообщает O Globo. Источник сообщает, что в пробе титулованного волейболиста было найдено вещество, помогающее сбросить вес.

36-летний спортсмен не стал давать комментарии по этому поводу и сказал, что будет ждать вскрытия пробы B.

С 2009 года Мурило защищает цвета бразильского клуба «Сеси». Он не был включён в состав сборной Бразилии на Игры в Рио-де-Жанейро из-за травмы.