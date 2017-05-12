Маричев продолжит работать с московским «Динамо»

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Юрий Маричев сообщил, что останется на своём посту в следующем сезоне.

«Конечно, останусь, у меня подписанный контракт», — приводит слова Маричева ТАСС.

Маричев возглавил «Динамо» в октябре 2016 года. На этом посту он сменил Олега Антонова, который перешёл на должность старшего тренера. До этого Маричев занимал должность главного тренера московской команды с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Динамо» в сезоне-2014/2015 завоевало бронзовые медали чемпионата России, а также выиграло Кубок ЕКВ.