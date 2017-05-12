Старцева: ЧР казанскому «Динамо» дожать не удалось, но два Кубка — тоже неплохо

Связующая и капитан женского волейбольного клуба «Динамо» (Казань) Евгения Старцева прокомментировала завершение сезона и оценила выступление своей команды. В сезоне-2016/17 бело-голубые завоевали Кубок России и Кубок ЕКВ, а также стали вторыми в чемпионате страны.

«Сезон мы оценили на «хорошо»: чемпионат России нам дожать, увы, не удалось, но два завоеванных Кубка – тоже неплохо. О том, чего команде не хватило в финале чемпионата страны, сейчас сказать тяжело. Мы отдали все силы и показали характер, но московское «Динамо» нас всё-таки передавило. То, что мы отдали все силы и показали хороший волейбол, – это факт», – приводит слова Старцевой «Татар-информ».