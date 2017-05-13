Ветрова: «Динамо» не выполнило задачу на клубном ЧМ, но победе над «НЕК» мы рады

Капитан московского «Динамо» Вера Ветрова поделилась впечатлениями после победы над японским клубом «НЕК Ред Рокетс» в турнире за пятое-восьмое места на клубном чемпионате мира в Кобе (Япония) со счётом 3:1 (25:15, 22:25, 25:15, 25:18).

«Мы очень довольны победой в этом матче. У многих запасных игроков сегодня появилась возможность выйти на площадку. Мы не выполнили свою задачу по выходу в полуфинал, но этой победе очень рады», — приводит слова Ветровой официальный сайт Международной федерации волейбола.