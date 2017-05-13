Капитан «НЕК Ред Рокетс»: в матче с «Динамо» мы показали свой сильный дух

Капитан «НЕК Ред Рокетс» Харуйо Симамура прокомментировала поражение от московского «Динамо» со счётом 1:3 в матче классификационного раунда за пятое-восьмое места на женском клубном чемпионате мира в Кобе.

«Впервые на этом турнире у нас получилось выиграть сет. Сегодня мы показали свой сильный дух. Этот матч, несмотря на поражение, дал нам уверенность в будущем», — приводит слова Симамуры официальный сайт женского клубного чемпионата мира.

Теперь «Динамо» сразится за пятое место с бразильским «Волей Нестле Осаску».