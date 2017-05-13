Голландский волейболист ван де Гор победил рак

45-летний Бас ван де Гор, голландский волейболист, олимпийский чемпион Атланты-1996, игравший на позиции центрального блокирующего, поделился радостными новостями о том, что победил рак.

«У меня отличные новости! Я был в больнице, где получил результаты последнего обследования. И после пяти месяцев борьбы, после восьми сеансов химиотерапии лечение успешно завершено. Лимфомы у меня больше нет. Я продолжу наблюдаться в больнице. Сложно сказать, сколько времени займёт полное восстановление. Конечно, важно сохранять терпение и не торопить события. Я хочу выразить огромную благодарность моему врачу, медсёстрам и всему персоналу онкологического отделения за их профессионализм и заботу. Конечно, я очень благодарен моей семье, которая оказывала мне неоценимую помощь в этот период, а также моим коллегам и всем людям, которые звонили мне, писали сообщения и поддерживали меня. Спасибо вам большое», — приводит слова ван де Гора World of volley.