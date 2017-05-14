Волейболист «Зенита» Леон впервые стал отцом

Доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Вильфредо Леон впервые стал отцом, о чём с радостью сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Самый счастливый день для меня настал. Моя жена и я встретили сегодня нашу дочь, и никакое другое достижение не может сравниться с этим», — написал Леон.

Напомним, что в мае 2017 года Леон в составе «Зенита» в третий раз выиграл Лигу чемпионов и в третий раз стал чемпионом России. В составе сборной Кубы он был вице-чемпионом мира (2010) и бронзовым призером Мировой лиги (2012).