Аргентинец Уриарте сменит связующего Вильяма в «Сада Крузейро»

Аргентинский связующий Николас Уриарте сменит легендарного бразильца Вильяма Аржону в «Сада Крузейро». Контракт будет подписан во вторник, когда стороны окончательно обговорят все мельчайшие детали, сообщает GloboEsporte.

Уриарте последние четыре года провёл в польской «Скре». Олимпийский чемпион Игр-2016 Вильям Аржона решил по окончании сезона покинуть «Сада Крузейро», за который выступает с 2010 года. Вместе с клубом Аржона трижды становился чемпионом мира. Он дважды (2013 и 2015) признавался лучшим связующим клубного чемпионата мира, а в 2016 году — MVP турнира.