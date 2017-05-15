«Зенит» продлил контракт с Гуцалюком

Казанский «Зенит» объявил о продлении контракта с блокирующим Александром Гуцалюком до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана.

29-летний игрок является самым титулованным волейболистом в истории Лиги чемпионов. В этом сезоне он выиграл престижный еврокубковый турнир в пятый раз.

За четыре сезона в составе команды Владимира Алекно Гуцалюк принял участие в 173 матчах. Александр с «Зенитом» стал четырёхкратным чемпионом России, трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.