Михайлов: уровень чемпионата был намного слабее, чем в предыдущие годы

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов, ставший самым ценным игроком «Финала четырёх» Лиги чемпионов и «Финала шести» чемпионата России, рассказал, за счёт чего команде удалось провести весь розыгрыш Суперлиги без поражений.

«Я бы здесь отметил не столько игроков, сколько наш тренерский штаб. Тренер по физической подготовке сделал так, что мы избежали функциональных провалов, медицинский штаб – доктор и массажисты – быстро ставили нас на ноги, когда были некоторые проблемы со здоровьем. Мы все были заданы одной целью – побеждать. К тому же уровень чемпионата был намного слабее, чем в предыдущие годы, что нам позволило ровно пройти весь чемпионат. Отсутствие легионеров – это ведь показатель. Они украшают наш чемпионат и делают его сильнее.

Конечно, эмоции после первой победы в чемпионате были самые яркие. Когда ты на голову сильнее, то, конечно, воспринимаешь это более спокойно, а если в каком-то финале совершаешь камбэк, как было в прошлом сезоне в Лиге чемпионов с «Трентино», то эмоции, конечно, зашкаливают. Эмоции разные, но они всегда положительные. После победы в Москве, честно говоря, даже сил не было радоваться. Очень длинный, тяжёлый сезон – много игр и перелётов. К концовке пришли уже эмоционально опустошёнными, тем более после недавней победы в Лиге чемпионов», — цитирует Михайлова «Спорт Бизнес Online”.