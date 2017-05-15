Спиридонов — активистке Борисовой: жду извинений от тебя

Волейболист «Енисея» Алексей Спиридонов, оскорбивший в «Твиттере» активистку Ольгу Борисову, подчеркнул, что не намерен извиняться.

«Извинений (от Спиридонова) не будет», — написала Борисова в «Твиттере».

«Жду их от тебя», — позже написал Алексей.

Активистка и общественница Ольга Борисова ранее написала, что хочет попробовать в Москве вкусных чебуреков. Теннисист Евгений Кафельников посоветовал ей обратиться к Спиридонову, а тот ответил в свойственной ему манере, чем вызвал негодование оскорблённой девушки и всех её подписчиков.