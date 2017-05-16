Стецко: вся Россия кормится экспрессивными высказываниями Спиридонова

Пресс-атташе Всероссийской федерации волейбола Владимир Стецко поделился мнением о скандале вокруг волейболиста «Енисея» Алексея Спиридонова, оскорбившего активистку Ольгу Борисову в «Твиттере».

«Чего греха таить, вся Россия кормится экспрессивными высказываниями Спиридонова и именно в ожидании них заходит к нему в «Твиттер». К тому же я даже не знаю, кто там на самом деле кого обидел. Дело ведь не только в том, что один человек оскорбляет, но и в том, что другой поддаётся на провокации. Не исключаю, что Борисова просто пиарится за счёт известного волейболиста», — приводит слова Стецко «Медуза».