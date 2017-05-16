Подлозный: заниматься наказанием Спиридонова должны уполномоченные органы

Заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный выразил мнение, что волейболисту «Енисея» Алексею Спиридонову, оскорбившему активистку Ольгу Борисову в «Твиттере», удастся избежать дисквалификации.

«Конечно, это уже далеко не первый подобный инцидент с участием Спиридонова. Но волейбольное сообщество не может полноценно давать оценку действиям Спиридонова вне волейбольной площадки, тем более в пространстве Интернета, и влиять на него. Заниматься его наказанием должны в первую очередь уполномоченные на это органы», — приводит слова Подлозного «Медуза».