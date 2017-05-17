Бюджет нового клуба из Санкт-Петербурга составит 400 млн рублей

Бюджет нового волейбольного клуба из Санкт-Петербурга, который намерен заявиться в чемпионат России среди мужских команд, составит 400 млн рублей, сообщает «Спорт день за днём». Ранее сообщалось, что клуб, вероятно, получит название «Зенит». Ещё одним вариантом является «Санкт-Петербург».

Представитель краснодарского «Динамо», которое предположительно могло уступить новому клубу место в Суперлиге, опроверг информацию о продаже лицензии. Скорее всего, команда из Санкт-Петербурга будет выступать в Высшей лиге «Б», если не купит лицензию у другого коллектива Суперлиги.