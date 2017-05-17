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Мужская сборная России по волейболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2018

17 мая 2017, среда. 17:38. Волейбол

Мужская сборная России под руководством нового главного тренера Сергея Шляпникова в подмосковном Новогорске начала подготовку к двум турнирам сразу – квалификации на ЧМ-2018 (пройдёт 24-28 мая в Эстонии) и к Мировой лиге (стартует 2 июня), сообщает пресс-служба ВФВ.

Шляпников вызвал 25 волейболистов, причём семеро из них не входят в заявку на Мировую лигу. Это связующий Сергей Гранкин, диагональные Константин Бакун и Максим Михайлов, блокирующий Артём Вольвич, доигровщики Юрий Бережко и Антон Ботин, либеро Артём Ермаков. Уже 20 мая команда отправится в Эстонию. 23 мая вечером, то есть накануне первого игрового дня отбора (24 мая), на техническом совещании команды-участницы группы D подадут окончательные заявки, включив в них по 14 игроков.

Расширенный состав сборной:

Связующие

Антипкин Сергей («Динамо», Москва)

Гранкин Сергей («Динамо», Москва)

Ковалев Дмитрий («Урал», Уфа)

Панков Павел («Кузбасс», Кемерово)

Диагональные

Бакун Константин («Динамо», Москва)

Жигалов Максим («Белогорье», Белгород)

Кимеров Александр («ФАКЕЛ», Новый Уренгой)

Михайлов Максим («Зенит», Казань)

Чефранов Александр («Газпром-Югра», Сургут)

Блокирующие

Власов Илья («ФАКЕЛ»)

Вольвич Артем («Зенит»)

Куркаев Ильяс («Локомотив», Новосибирск)

Лихошерстов Вадим («ФАКЕЛ»)

Щербинин Дмитрий («Динамо», Москва)

Доигровщики

Бережко Юрий («Динамо», Москва)

Бирюков Денис («Динамо», Москва)

Ботин Антон («Динамо-ЛО», Сосновый Бор Ленинградской области)

Волков Дмитрий («ФАКЕЛ»)

Ильиных Дмитрий («Динамо», Москва)

Клюка Егор («ФАКЕЛ»)

Феоктистов Егор («Урал»)

Либеро

Зеленков Артем («Динамо-ЛО»)

Ермаков Артем («Динамо», Москва)

Кротков Валентин («Зенит»)

Мартынюк Роман («Белогорье»).

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
Артём Вольвич Максим Михайлов Сергей Гранкин Сергей Шляпников
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