«Локомотив-ЦИВС» в 4-й раз выиграл Кубок Молодёжной лиги

«Локомотив-ЦИВС» блестяще провёл розыгрыш Кубка Молодёжной лиги в Нижневартовске. Не проиграв ни одного матча на турнире, новосибирская команда в финале в пяти партиях была сильнее волейболистов «Динамо-Олимпа» из Москвы, которым уступила в чемпионате России. Лучшим по статистике стал Евгений Баннов, набравший 23 очка, 16 очков в активе у Максима Белогорцева, 10 — у капитана новосибирцев Михаила Колесникова.

Новосибирские волейболисты уже в четвёртый раз выигрывают Кубок Молодёжной лиги, став по этому показателю рекордсменами среди остальных команд.

Кубок Молодёжной лиги-2017. Финал

«Локомотив-ЦИВС» (Новосибирск) — «Динамо-Олимп» (Москва) — 3:2 (19:25, 25:20, 25:27, 25:21, 15:8).

Матч за 3-е место

«Белогорье-2» (Белгород) – «Кузбасс-2» (Кемерово) — 3:1 (24:26, 25:20, 26:24, 25:23).