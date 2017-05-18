ВФВ: на Водном стадионе состоится квалификационный турнир на юношеские ОИ

Координатор пляжного волейбола со стороны Всероссийской федерации волейбола Марина Щербакова сообщила, что, помимо этапа Мирового тура в Москве, в России запланирован ряд других международных турниров по пляжному волейболу. Параллельно с этапом Мирового тура (31 мая — 4 июня) на Водном стадионе состоится квалификационный турнир на юношеские Олимпийские игры.

Также в Калининградской области (посёлок Янтарный) пройдет турнир категории Satellite Европейской конфедерации волейбола, а в августе в Казани – юношеский чемпионат Европы, сообщает официальный сайт ВФВ.