Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно сравнил себя с наставником сборной России по хоккею Олегом Знарком.

«Я очень уважаю хоккей. В этом спорте настоящие мужики. Сейчас по мере возможности смотрю чемпионат мира. Лично знаком с Олегом Знарком и многими хоккеистами. Знарок такой же сумасшедший, как и я: болеет этим делом, живёт.

Помню «Красную машину». Фетисов – Касатонов – Макаров – Ларионов – Крутов. Они мне больше запомнились, чем Харламов – Михайлов – Петров. Думаю, победный дух зарождался тогда. Побеждать я учился, глядя на «Красную машину», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».