Стали известны соперницы россиянок на чемпионате Европы U16 в Болгарии

В Софии состоялась жеребьёвка первого в истории чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U16. Соревнования состоятся 21-29 июля.

Сборная России сыграет в группе II с командами Беларуси, Бельгии, Румынии, Турции и Чехии. В группу I попали Болгария, Нидерланды, Греция, Дания и Италия.

Команды, занявшие два первых места в группах, выйдут в полуфинал.

Сборная России завоевала право выступления на чемпионате Европы U16, выиграв первенство Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации, сообщает официальный сайт ВФВ.