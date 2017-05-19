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Стали известны соперницы россиянок на чемпионате Европы U16 в Болгарии

19 мая 2017, пятница. 14:09. Волейбол

В Софии состоялась жеребьёвка первого в истории чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U16. Соревнования состоятся 21-29 июля.

Сборная России сыграет в группе II с командами Беларуси, Бельгии, Румынии, Турции и Чехии. В группу I попали Болгария, Нидерланды, Греция, Дания и Италия.

Команды, занявшие два первых места в группах, выйдут в полуфинал.

Сборная России завоевала право выступления на чемпионате Европы U16, выиграв первенство Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации, сообщает официальный сайт ВФВ.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Волейбол
Новости. Волейбол
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