Игроки «Динамо-Москва» и Кошелева прибыли в расположение сборной в Новогорске

Женская сборная России приступила к основной стадии подготовки к стартующему 31 мая в Осиеке европейскому квалификационному турниру на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Японии.

18 мая к национальной команде на сборе в Новогорске присоединились волейболистки московского «Динамо», которые принимали участие в клубном чемпионате мира в Японии. Из турецкого «Экзачибаши» прибыла Татьяна Кошелева, сообщает официальный сайт ВФВ.

Под руководством Владимира Кузюткина подготовку ведут 18 волейболисток, а в окончательную заявку войдут 14.

Команда будет находиться в Новогорске до 26 мая, после чего отправится в Стамбул на пару контрольных встреч со сборной Турции. 29 мая сборная отправится в Загреб, а оттуда – в Осиек.

На сбор приглашены: Вера Ветрова («Динамо» Москва), Ирина Воронкова («Динамо» Казань), Алла Галкина («Енисей»), Наталия Гончарова («Динамо» Москва), Екатерина Ефимова («Енисей»), Ирина Королёва (Заряжко) («Динамо» Казань), Татьяна Кошелева («Экзачибаши»), Юлия Кутюкова («Ленинградка»), Алла Лазарева («Енисей»), Екатерина Панкова («Динамо» Москва), Ксения Парубец (Ильченко) («Уралочка-НТМК»), Екатерина Полякова («Ленинградка»), Ангелина Сперскайте («Заречье-Одинцово»), Екатерина Третьякова («Динамо» Краснодар), Ирина Фетисова («Динамо» Москва), Ирина Филиштинская («Динамо» Казань), Мария Фролова («Енисей»), Яна Щербань («Динамо» Москва).