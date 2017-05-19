Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Игроки «Динамо-Москва» и Кошелева прибыли в расположение сборной в Новогорске

19 мая 2017, пятница. 15:18. Волейбол

Женская сборная России приступила к основной стадии подготовки к стартующему 31 мая в Осиеке европейскому квалификационному турниру на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Японии.

18 мая к национальной команде на сборе в Новогорске присоединились волейболистки московского «Динамо», которые принимали участие в клубном чемпионате мира в Японии. Из турецкого «Экзачибаши» прибыла Татьяна Кошелева, сообщает официальный сайт ВФВ.

Под руководством Владимира Кузюткина подготовку ведут 18 волейболисток, а в окончательную заявку войдут 14.

Команда будет находиться в Новогорске до 26 мая, после чего отправится в Стамбул на пару контрольных встреч со сборной Турции. 29 мая сборная отправится в Загреб, а оттуда – в Осиек.

На сбор приглашены: Вера Ветрова («Динамо» Москва), Ирина Воронкова («Динамо» Казань), Алла Галкина («Енисей»), Наталия Гончарова («Динамо» Москва), Екатерина Ефимова («Енисей»), Ирина Королёва (Заряжко) («Динамо» Казань), Татьяна Кошелева («Экзачибаши»), Юлия Кутюкова («Ленинградка»), Алла Лазарева («Енисей»), Екатерина Панкова («Динамо» Москва), Ксения Парубец (Ильченко) («Уралочка-НТМК»), Екатерина Полякова («Ленинградка»), Ангелина Сперскайте («Заречье-Одинцово»), Екатерина Третьякова («Динамо» Краснодар), Ирина Фетисова («Динамо» Москва), Ирина Филиштинская («Динамо» Казань), Мария Фролова («Енисей»), Яна Щербань («Динамо» Москва).

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Москва Женская сборная России - Волейбол Владимир Кузюткин Татьяна Кошелева
Новости. Волейбол
19 мая 2017, пятница
15:18 Игроки «Динамо-Москва» и Кошелева прибыли в расположение сборной в Новогорске
14:09 Стали известны соперницы россиянок на чемпионате Европы U16 в Болгарии
12:13 Савин: очень важно, что мы вернули Новосибирску Лигу чемпионов
11:14 Красильников и Лямин выиграли один матч из двух на старте турнира в Бразилии
10:10 Уколова и Барсук проиграли во втором туре группового этапа турнира в Бразилии
09:13 «Зенит» подтвердил подписание контракта с Алексеевым
18 мая 2017, четверг
23:49 Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я
22:08 «Пляжницы» Уколова и Барсук победили на старте турнира в Рио-де-Жанейро
20:29 Алекно: планируем, что Лоран будет вторым связующим «Зенита» в следующем сезоне
18:18 Состав «Зенита» пополнит диагональный Алексеев
17:35 Константинов продлил контракт с новосибирским «Локомотивом» на два сезона
16:17 Чернышов: с кондачка вытеснить из состава Леона, Андерсона, Михайлова невозможно
15:13 Карполь: если мне хватит здоровья, то я ещё проработаю три года
14:11 Скрипак: могу сказать, что российский чемпионат намного сильнее украинского
13:06 Панков: регламент отборочного турнира на молодёжный ЧМ очень жёсткий
12:01 Доигровщик Юдин стал игроком «Зенита»
11:12 Кошкарёв: главное, чтобы турниры по пляжному волейболу не отменялись
10:14 ВФВ: на Водном стадионе состоится квалификационный турнир на юношеские ОИ
09:22 Призовой фонд этапа Мирового тура в Москве составит $ 150 тыс.
00:01 Шипулин: изменения в тренерском штабе «Белогорья» будут обязательно
17 мая 2017, среда
23:31 Спиридонов: заключали пари с Воронковым — деньги он всегда отдавал
22:23 «Локомотив-ЦИВС» в 4-й раз выиграл Кубок Молодёжной лиги
21:41 Вербов: да, я хотел бы возглавить команду Суперлиги. Любую
20:06 Карполь: на Кубке Ельцина фаворитом, конечно, будет команда России
19:27 Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу сыграют в Москве в волейбол на снегу
18:25 Вербов: жалею о том, что новая команда не будет называться «Автомобилист»
17:38 Мужская сборная России по волейболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2018
16:30 Бюджет нового клуба из Санкт-Петербурга составит 400 млн рублей
16:14 Хабибуллин: лучше проиграть в «Финале шести», чем выиграть в плей-ауте
15:09 Гарелик: контракт с «Енисеем» закончился 15 мая, а новый заключила с “Уралочкой”
14:06 Алексеев: вклад 41-летнего Бекетова в игру «Подмосковья» неоценим
13:06 Хабибуллин: я ведь по сути прав, и Константинов это прекрасно понимает
12:22 Сборная России стартует на Кубке Ельцина матчем с командой Казахстана
11:16 Мурило: я сдавал много допинг-тестов в клубе и сборной и всегда был чист
10:18 Кубинец Эрнандес стал игроком «Халкбанка»
09:22 «Зенит» подписал контракт с Пантелеймоненко
16 мая 2017, вторник
23:14 Чентони не покинет «Галатасарай» в следующем сезоне
21:12 Штокр подписал соглашение с «Дуклой»
19:59 Генсек ВФВ: возможно, нужно определить правила общения волейболистов в соцсетях
19:35 Рейнолдс стал новым главным тренером «Берлина»
18:26 Гливенко и Иванов стали волейболистами «Газпрома-Югра»
16:30 Власов: в прошлом сезоне я многое переосмыслил, когда не попал в сборную
15:08 Чемпионка мира Ло Бьянко пополнит состав «Поми Казальмаджоре»
14:19 Доигровщик сборной Франции Тилли перешёл в «Ястшембский Венгель»
13:06 Куркаев: выход в Лигу чемпионов для меня важнее бронзы чемпионата России
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом России - 2017?
«Белогорье»
38 (8%)
«Газпром-Югра»
7 (2%)
«Динамо»
70 (15%)
«Зенит-Казань»
308 (68%)
«Локомотив»
25 (6%)
«ФАКЕЛ»
7 (2%)
Проголосовало: 455
Архив →
© championat.com, 2000–2017