Сборная России разгромила Хорватию в квалификации ЧМ U20 среди девушек

Сборная России среди девушек не старше 20 лет во втором туре группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира разгромила команду Хорватии со счётом 3:0. Накануне россиянки победили сборную Нидерландов, а в заключительном туре сыграют с турчанками.

Путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Мексике с 14 по 23 июля, получат только победители обеих групп.

Девушки. Чемпионат мира U20. Европейская квалификация. Манис, Турция

Группа F. 2-й тур

Россия — Хорватия — 3:0 (25:18, 25:11, 25:18).