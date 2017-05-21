А. Красильников: россиянки сделали слишком много ошибок в матче с Хорватией

Тренер сборной России среди девушек не старше 20 лет Александр Красильников поделился впечатлениями от победы своей команды над хорватками в матче европейской квалификации чемпионата мира. Россиянки победили со счётом 3:0.

«Мы плохо начали матч и играли с недостаточной концентрацией и вниманием. Даже несмотря на хороший результат, мы не можем быть удовлетворены, потому что не выполнили поставленные цели. Мы сделали слишком много ошибок в этой встрече», — приводит слова Красильникова официальный сайт турнира.