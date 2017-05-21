«Верона» собирается усилиться Кевином Ле Ру

Итальянская «Верона» заинтересована в подписании контракта с французским центральным блокирующим Кевином Ле Ру, сообщает World of Volley. В прошлом сезоне 28-летний волейболист выступал в другом клубе из Италии «Модене». В его послужном списке также игра за французский «Канн», итальянскую «Пьяченцу», корейский «Хёндай Скайуокерс» и турецкий «Халкабанк».

«Верона» уже подписала двухлетнее соглашение с американским доигрывающим Томасом Яшке, а также собирается сохранить в составе серба Уроша Ковачевича.