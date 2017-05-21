Панков: в третьем сете матча с Турцией на нашей стороне было немного удачи

Главный тренер женской молодежной сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу своей команды над соперницами из Турции (3:2) в матче третьего тура европейской квалификации чемпионата мира U20. После двух партий россиянки уступали со счётом 0:2.

«Это был очень сложный матч. В третьем сете на нашей стороне было немного удачи, и в итоге мы выиграли его. Затем мы сделали несколько замен, и продолжили путь к победе», — приводит слова Панкова пресс-служба ЕКВ.

Чемпионат мира U20 пройдет 14-23 июля в Мексике.