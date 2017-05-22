Кошелева объявила об уходе из «Экзачибаши»

Российская доигровщица Татьяна Кошелева сообщила, что покидает турецкий «Экзачибаши». Волейболистка сборной России перешла в этот клуб летом 2016 года из краснодарского «Динамо».

«Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал… Но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось. Спасибо „Экзачибаши“, что приняли в свою семью! Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения! Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждёт вас в гости!

Я научилась быть сильнее в сложных ситуациях и держать лицо, когда совсем плохо! Этот игровой сезон — отдельная незабываемая страница моего спортивного пути! Это и правда была команда-мечта! Спасибо «Экзачибаши»!» — написала Кошелева на своей странице в «Инстаграме».