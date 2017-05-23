«Кузбасс» подтвердил подписание контракта с Подлесных

Кемеровский «Кузбасс» подтвердил подписание контракта с доигровщиком Ярославом Подлесных, который ранее защищал цвета белгородского «Белогорья» и нижневартовской «Югры-Самотлор».

В минувшем чемпионате России 22-летний уроженец Пятигорска сыграл в 63 партиях, отметился 95 набранными очками. В Лиге чемпионов Ярослав выступил в 22 сетах и заработал 57 очков, сообщает официальный сайт клуба.

Кемеровский клуб занял пятое место в минувшем регулярном чемпионате России, а в плей-офф уступил сургутскому «Газпрому-Югра» со счётом 1-2.