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Платонов: Болл меня буквально вдохновил и на многое открыл глаза

23 мая 2017, вторник. 16:02. Волейбол

Бывший волейболист уфимского «Урала» Александр Платонов рассказал, какие впечатления испытывал, играя в одной команде с американцами Ллоем Боллом и Клейтоном Стэнли.

«У них другой менталитет, и это очень заметно. Меня удивила их самоотдача, они работают всегда так, будто это последняя игра, тренировка. Многим стоило бы этому научиться у них, особенно молодым.

Ллой Болл меня буквально вдохновил. Мы стояли с ним в паре, и я видел, как он бегает за всеми мячами, хотя ему было 40 лет. Я думал, что человек с таким статусом может вести себя как звезда, а он абсолютно не такой. Болл открыл мне на многое глаза», — цитирует Платонова официальный сайт «Югры-Самотлор».

Источник: Официальный сайт ВК "Югра-Самотлор" Сообщить об ошибке
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Александр Платонов Клейтон Стэнли Ллой Болл
Новости. Волейбол
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