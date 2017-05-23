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Определён состав мужской сборной России на европейскую квалификацию ЧМ-2018

23 мая 2017, вторник. 20:49. Волейбол

Тренерский штаб мужской сборной России определился с окончательным составом команды для участия в европейской квалификации чемпионата мира—2018. Подопечные Сергея Шляпникова выступят в группе D вместе с командами Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии. Матчи группы пройдут 24-28 мая в Таллине.

Мужчины. Чемпионат мира—2018. Европейская квалификация
Состав сборной России

Илья Власов, Дмитрий Ковалёв, Артём Вольвич, Сергей Гранкин, Артём Ермаков, Дмитрий Волков, Юрий Бережко, Вадим Лихошерстов, Дмитрий Ильиных, Максим Михайлов, Максим Жигалов, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Роман Мартынюк.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Волейбол
Новости. Волейбол
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