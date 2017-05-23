Источник: белоруска Климец может получить российское гражданство

Диагональная «Уралочки-НТМК» Анна Климец не прибыла на сбор национальной команды Беларуси. Официальной причиной отсутствия 19-летней уроженки Брестской области стала болезнь, однако, по информации журналиста телеканала «Беларусь 5» Николая Стуло, волейболистка может сменить спортивное гражданство и получить право выступать за сборную России.

«У белорусского волейбола хотят увести молодую звезду. Земля полнится слухами, что на перспективного игрока «Уралочки» положила глаз Россия, которая давно кормится нашими талантами», — рассказал Стуло в эфире программы «Стоп-кадр».

Климец выступает за «Уралочку-НТМК» с 17 лет.