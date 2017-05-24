«Галатасарай» заинтересован в услугах Татьяны Кошелевой

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в услугах российской доигровщицы Татьяны Кошелевой, сообщает World of Volley. Ранее стало известно, что волейболистка покинет другую команду из Стамбула — «Экзачибаши», а её агент рассказал, что у Татьяны есть два предложения от турецких команд и одно из Японии.

Агент: у Кошелевой есть два предложения из Турции и одно из Японии

Волейболистка сборной России перешла в «Экзачибаши» летом 2016 года из краснодарского «Динамо». Кроме того, в послужном списке Татьяны выступления за московское и казанское «Динамо», а также подмосковное «Заречье-Одинцово».