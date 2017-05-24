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Рахматуллин: многие пишут, что всю игру «Зенита» делают два легионера. Это так

24 мая 2017, среда. 15:03. Волейбол

Вице-президент казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин рассказал, в чём, по его мнению, главный секрет успеха команды Владимира Алекно. В завершившемся сезоне «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок России и Лигу чемпионов.

«Здесь особого секрета нет. Многие говорят и пишут, что всю игру «Зенита» делают два легионера: американец и кубинец. И это действительно так, в этом амплуа игроков такого уровня — по пальцам пересчитать. Но Вильфредо Леон и Мэттью Андерсон у нас не сразу лучшими стали. Мэттью мы взяли шесть лет назад, и он у нас по-настоящему раскрылся. Вильфредо приехал после двухлетнего простоя из-за дисквалификации, и был большой вопрос, заиграет или нет. Под руководством Алекно Леон заиграл.

Нам повезло, что в 2008 году перед пекинской Олимпиадой мы пригласили Владимира Романовича с его тренерским штабом. На смену Стэнли взяли совсем ещё молодого Максима Михайлова, который в игрока суперкласса тоже у нас вырос", — цитирует Рахматуллина KazanFirst.

Источник: KazanFirst Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань Вильфредо Леон Владимир Алекно Максим Михайлов Мэтью Андерсон
Новости. Волейбол
24 мая 2017, среда
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