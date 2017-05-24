Сборная Эстонии победила румынов на старте европейской квалификации ЧМ-2018

Мужская сборная Эстонии в первом туре домашнего этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 году в четырёх партиях взяла верх над командой Румынии. В группе D, матчи в которой проходят в Таллине, также выступают команды России, Черногории, Венгрии и Косово. В четверг, 25 мая, россияне сыграют с румынами, а эстонцы встретятся с волейболистами из Косово.

Прямую путёвку на чемпионат мира получит лучшая команда группы, а вторая сборная выступит в дополнительном квалификационном раунде.

Мужчины. Чемпионат мира-2018. Европейская квалификация

Группа D. 1-й тур. Таллин, Эстония

Эстония — Румыния — 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16)