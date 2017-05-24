Венгры разгромили сборную Косово в первом туре европейского отбора на ЧМ-2018

Мужская сборная Венгрии в первом туре группового этапа европейской квалификации чемпионата мира—2018 в Таллине разгромила команду Косово со счётом 3:0. Во втором туре венгры в четверг, 25 мая, сыграют с волейболистами из Черногории, а сборная Косово встретится с хозяевами соревнований. Также в группе D выступают сборные России и Румынии.

Прямую путёвку на чемпионат мира получит лучшая команда группы, а вторая сборная выступит в дополнительном квалификационном раунде.

Мужчины. Чемпионат мира—2018. Европейская квалификация

Группа D. 1-й тур. Таллин

Венгрия — Косово — 3:0 (25:13, 25:17, 25:9).