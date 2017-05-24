Павлов: в Суперлиге можно по пальцам пересчитать игроков моего возраста

Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов рассказал, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«Мне уже 35 лет, это, так скажем, пограничный возраст, потому что немногие спортсмены доигрывают до этого рубежа. В Суперлиге можно по пальцам пересчитать волейболистов моего возраста. Главное, чтобы голова хотела играть, а там уже буду тело подводить всеми способами.

Недавно я сломал палец, так один болельщик принёс мне мумиё и целую инструкцию, как этим пользоваться. Так что болельщики следят за моим здоровьем и стараются помогать", — рассказал Павлов в эфире радиостанции «Маяк в Новосибирске».