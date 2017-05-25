Зиничев: 4-е место в ЛЧ и 5-е на клубном ЧМ, скорее, это позор для «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал назначение на пост главного тренера женской команды сербского специалиста Зорана Терзича и оценил выступление коллектива в минувшем сезоне. В 2012-2015 годах Терзич привёл «Омичку» к двум бронзовым медалям чемпионата России.

«Впервые Зоран сидел в моём кабинете и обсуждал возможность работы в «Динамо» ещё девять лет назад. Тогда мы разошлись во мнениях по ряду вопросов. Но теперь ситуация изменилась, и Терзич всё-таки присоединится к нам. Это известный специалист, добившийся успехов и с клубами, и со сборной Сербии. Он отлично говорит по-русски, работал в России и хорошо знает всех волейболисток.

Терзич – замечательный женский тренер, и слово «женский» подчеркну несколько раз. Не берусь судить, кто из них – Зоран или Юрий Панченко – глубже понимает волейбол, кто сильнее подкован в тактических схемах или нюансах тактики. Тот же Панченко сам был прекрасным волейболистом. Но профессия игрока сильно отличается от профессии тренера. Так же как женский тренер и мужской – совершенно разные вещи. С Панченко мы не смогли добиться всего, на что рассчитывали в этом сезоне. Да, изначально задача была поставлена так – выиграть минимум один турнир из тех, в которых выступало «Динамо». Формально мы её выполнили. Но ситуация по ходу сезона менялась. Мы столкнулись с травмами, пришлось вносить коррективы в состав, приглашать новых игроков. И в конечном счёте команда только усилилась! Однако в «Финале четырёх» Лиги чемпионов, как и на клубном чемпионате мира, мы сыграли бездарно. Четвёртое место в Италии и пятое в Японии – не те достижения, которыми можно гордится. Скорее это позор. Команда могла и должна была бороться за большее", — цитирует Зиничева «Советский спорт».