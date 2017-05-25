Михайлов: Черногория рисковала, потому у неё всё получалось в двух первых сетах

Диагональный сборной России Максим Михайлов прокомментировал победу над командой Черногории в первом туре европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в Таллине (Эстония) со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

«Чувствовалось некое напряжение и волнение, потому что это первая игра на турнире. России нужно было обязательно побеждать, а Черногория рисковала, потому у неё всё и получалось в двух первых партиях. В третьем сете чуть отпустили ситуацию, потому что уже вели 2:0, расслабились и показали ту игру, какую нам нужно было демонстрировать с самого начала.

Наверное, чувствуется, что не хватает некой уверенности и слаженности, потому что у нас обновлённый состав, очень много молодых. Им нужно провести ещё много игр, повыигрывать какие-то матчи, чтобы ребята почувствовали уверенность и каждый знал, какую роль взять на себя в любой сложившейся ситуации, как решить ту или иную проблему», — цитирует Михайлова «Красная Звезда».