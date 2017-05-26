Диагональный Земченок и либеро Галатов перешли в «Динамо-ЛО»

Новобранцами «Динамо-ЛО» стали диагональный Денис Земченок, перешедший из «Зенита», и либеро Евгений Галатов, выступавший за «НОВУ», сообщает пресс-служба «Динамо-ЛО».

29-летний Земченок профессиональную карьеру игрок начал в Санкт-Петербурге в составе «Автомобилиста», за который выступал в течение шести лет. С 2011 по 2014 годы играл за краснодарское «Динамо», откуда перешел в новосибирский «Локомотив». За «Зенит» Земченок выступал с 2015 года. С казанским клубом диагональным стал чемпионом России, обладателем Кубка страны, Суперкубка и победителем Лиги чемпионов.

29-летний Галатов воспитанник клуба «Югра-Самотлор». Также выступал за «Кузбасс» и «НОВУ».