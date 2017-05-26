Новым директором волейбольного «Енисея» стал Маслов

На должность генерального директора волейбольного клуба «Енисей» назначен Алексей Маслов, сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края. Новый руководитель уже встречался с руководством региона, получил поддержку и 1 июня приступит к своим обязанностям.

42-летний Маслов — бывший волейболист. В сезоне-1999/2000 в составе красноярского «Дорожника» вместе с товарищами по команде добыл путёвку в элитный дивизион российского волейбола – Суперлигу. Имеет два высших образования. В 1996 году окончил Красноярскую государственную технологическую академию, в 2008 году – Сибирский государственный технологический университет. Начинал свою профессиональную деятельность на предприятии «Красавтодорстрой». В разные годы был заместителем директора по общим вопросам Красноярской ТЭЦ-3, начальником департамента главы города администрации города Красноярска и руководителем администрации Октябрьского района Красноярска.